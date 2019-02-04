【施政報告】恆大‧珺瓏灣折實318萬起 首批151伙全可做九成按揭
文章日期：2019年10月17日 16:39
《施政報告》出台後，多個新盤準備登場。
內房恒大（3333）在香港首個住宅發展、位處屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣，今日隨即公布首張價單，涉151伙，由開放式到兩房間隔，實用面積介乎223至378方呎，整張價單定價由357.3萬元至610.29萬元。換言之，若是首置客入市，全張價單單位均可承造九成按揭；今張價單中，最平為實用223方呎的2A座2樓E、F室開放戶，定價357.3萬元，扣除最高11%直減折扣扣(包括6%即供優惠、1%限時優惠、不用發展商一、二按再有4%優惠)後，折實317.99萬元，折實呎14260元。
至於折實價最貴一伙是1座7樓F室，實用378方呎兩房間隔，定價610.29萬元，折實543.15萬元，折實實呎14369元，即今張價單全部單位折實均在550萬元以下。
另今張價單有136伙單位折實為500萬元或以下，發展商再為買家「代繳從價印花稅」，上限為成交金額3%。
雖然政府公布調高九成按保的樓價上限，惟恒大仍透過財務公司，為買家提供高成數按揭，包括高達樓價九成一按，首兩年免息供本，第25至36個月為P 減2.625厘(P為5.125厘)，其後P加3厘；發展商亦為買家提供最高樓價三成二按，首兩年免息免供，第25至36個月為P減2.625厘，其後P加3厘。
記者:林尚民
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