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【施政報告效應?】尚‧珒溋單日沽14伙 首輪銷情後最勁

文章日期：2019年10月17日 15:58
新《施政報告》出台後，樓市交投轉活，內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作、作為攻港頭炮的東九啟德尚‧珒溋，據成交紀錄冊顯示，樓盤昨日連售14伙，為上月底首輪銷售沽出近100伙後，單日銷情最勁的一天。
 
至於最新售出的14個單位，成交價介乎818萬至2002萬元，當中7伙成交價是800餘萬元水平，意味買家最多可承造八成按揭。
 

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