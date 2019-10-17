新一份《施政報告》公布放寬九成按揭保險的樓價上限後，長實（1113）深水埗愛海頌今日首輪開售218伙，長實執行董事趙國雄形容昨日推出的新措施為「及時雨」，對市民置業安居有很大幫助。

趙認為新舉措對樓價影響不大，因為此舉只是減低買家支付首期金額，從而幫助市民置業，並不擔心會出現二手搶一手客的局面，因為業主沽出單位後亦會再入市，有助啟動換樓鏈。

被問到此舉會否引致資產泡沫，趙指暫未看到此先兆，再者政府未來有增加新供應的安排，故認為此舉有助增加成交量，但對短期樓價刺激不大，相信對樓價起到穩定作用，但他呼籲市民「唔使急於買樓、搶住買樓，樓價自然唔會升得好似以往咁」。

另今日銷售的愛海頌因屬換樓盤，所以準買家選擇建期付款佔大多數。

被問及是否支持政府推出一系列房策，趙表示只要是惠民政策，集團一定會支持。

至於集團旗下中半山波老道21號豪宅項目，趙指計劃今年內推出，現正進行最後的執收工程，並不會受空置稅影響而考慮轉售。

愛海頌將提供876伙單位，標準戶間隔包括2房及3房，實用面積由474至789方呎；項目除標準戶外，亦有11個天台特色戶。

記者:葉煜燊

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