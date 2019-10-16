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【施政報告】新世界發展歡迎多管齊下增土地供應

文章日期：2019年10月16日 22:02
新世界鄭志剛(資料圖片)

多家發展商對新一份施政報告先後回應。新世界（0017）對各種能夠多管齊下增加土地及房屋供應的措施，均表示歡迎，希望社會能以不同的方法，與各持份者一起解決市民的住屋問題，並對任何紓緩民生方案持開放態度。

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