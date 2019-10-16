特首林鄭月娥於施政報告公布，將首置人士九成按保的樓價上限，由400萬元調高至樓價800萬元。九龍建業（0034）市務及銷售部總經理楊聰永認為是「唔錯的決策」，因可紓解早前因為首期不足，導致市民難以置業的問題。如在年青人的角度，即使有很穩定的工作，但未必儲蓄足夠首期，不少要靠父蔭才可上樓，假若父母沒有積蓄便不能上車；同時又指此措施未必會激活私人市場，只是紓解之前窒礙的渠道，屬健康發展。

被問到會否取消「呼吸plan」，楊指將會觀察市場對新措施的反應，不排除會將「呼吸plan」(即毋須審批的高成數按揭)落架；楊重申發展商本身不應做借貸，搶銀行生意，再者發展商借貸息口比銀行較高，對買家買樓成本增加。

此外，問到政府是否出手救市，楊表示，早前受社會運動、外圍經濟等因素影響，導致成交量偏低，但事實上近期新盤以貼市價推出銷情均不俗，反映一手市場有需求，只是二手市場因首期問題以致交投較呆滯。不過，楊相信，施政報告推出後，將有機會激活二手成交，但樓價未必受刺激而上升。最後對於政府收回棕地，楊表示支持收回棕地建屋，當局計劃興建資助性房屋，料有助舒緩基層的住屋需要。

記者：葉煜燊