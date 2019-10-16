近年不同藝人在內地「挖金」，帶挈周邊人士身家大漲，其中歌手鄧紫棋G.E.M.前經理人張丹及其相關人士，近年先後購入東山臺多個單位。土地註冊處資料顯示，東山臺9A號連天台單位，實用2603方呎，上月以4000萬元易手，登記買家為張丹(Chang Tan)，與G.E.M.前經理人張丹中英文名字相同，成交實呎15367元。原業主於1964年以20萬元購入，現帳面賺幅高達199倍。

事實上，據公司註冊處資料，身為G.E.M.前經理人公司蜂鳥音樂創辦人的張丹，報住地址為東山臺9號1樓，由第一海域有限公司名義於2005年以1570萬元購入，董事包括張仁強、張丹兄長張璜、張雯及黃樹西，據悉為張丹相關人士，該公司同年亦以1880萬元購入毗鄰的9A號1樓單位。而其中張仁強去年11月以4450萬元購入東山臺9號連天台單位、即今次張丹所購的毗鄰單位，而黃樹西則於去年12月以4050萬元購入東山臺9A號地下單位。換言之，東山臺9號及9A號中，張丹及相關人士已持有當中5個，購入價近1.6億元。

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