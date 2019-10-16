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【施政報告】利嘉閣黃詠欣：應放寬供款年期至最長40年
文章日期：2019年10月16日 14:56
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特首林鄭月娥在施政報告中，提出放寬按揭保險的樓價上限，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，放寬按保其實早在預期之內，惟放寬幅度遠超預期，預期政策對二手樓市場利好作用最大，也可令到換樓市場轉活，預期有助樓價回穏並持續向上。
不過，黃提醒，按保放寬令1,000萬元以下物業的首期大減，但同時意味著貸款額增加，一旦香港步入加息周期，供款壓力大增，建議要考慮放寬貸款年期，由目前最長30年增加至40年，以緩解供款壓力。
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