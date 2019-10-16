特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，若放寬首置客九成按揭樓價上限至800萬元，可幫助年青人及「中產」，亦有多一個選擇，不用令買家只能傾向買一手樓，估計未來數月二手物業成交有機會轉趨活躍，二手成交比例可望因此提升。不過，他認為施政報告的內容對樓市沒有重大影響，未來數月外圍因素（尤其中美貿易）及本港社會運動會影響樓市走勢，預測未來3、4個月樓價會仍向下調整5%，住宅樓價有機會從高位（2019年6月）向下調整約10%，但出現像97年般的「大跌市」機會不大。

此外，公營房租者置其屋計劃，他認為，現時仍有約4萬個單位未售出，如公屋居民能以較低價錢購買自住單位，有助縮窄貧富差距及「上流空間」，還能釋放土地價值，對勞動力市場有正面作用，同時能更有效地運用現有公營房屋資源，但首先要解決管理問題，例如政府對維修儲備基金的注資金額、重新審視租置屋的界線範圍等。

林浩文指，就土地及房屋政策部份而言，今次《施政報告》可説是「不過不失，有待觀察」，個人會評「70分」，比上一份好，他認同政府的出發點，只是許多政策要有長遠規劃及施政決心、也需要持續性地推行，否則效用不大。在「宜居及可持續發展」的道路上，香港仍落後於許多其他地區。不管未來數月的市場波動，長遠而言香港所有類別的土地供應仍然不足，所以在土地供應上要有多項選項。

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