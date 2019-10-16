【施政報告】中原王美鳳: 調整按保樓價上限屬回歸現實舉措
文章日期：2019年10月16日 13:14
對施政報告公布放寬首置人士的按保成數，中原按揭董事總經理王美鳳回應，目前市民首期不足是最大上車阻力，特首公布調整按保計劃後之樓價上限，貼近回市價現實水平，可重新發揮原先協助市民自置物業之作用，幫助用家以低首期上車，解決首期困難。
按目前樓價水平，上車盤較多介乎600萬至800萬元，故此9成按保計劃樓價上限提升至800萬元有助上車客入市置業；而8成按保計劃樓價上限提升至1,000萬元亦有助自用物業之換樓家庭增加二手市場選擇。
王指出，近年二手樓市流轉減慢，市場購買力側重於一手新盤，原因是很多時一手新盤設有高成數一按或二按付款方法，按揭成數高達8成至9成，但二手物業按揭成數在措施下卻一般只限5至6成；放寬按保樓價上限可有助促進二手物業交投，讓買家在二手物業市場可有更多樓盤選擇，幫助上車及換樓鏈回復正常。
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