市場普遍估計一手物業空置稅，最快會於今年實施之際，再有發展商推出現樓項目。盈信（0015）旗下何文田巴芬道9號今日開放兩個現樓示範單位予傳媒參觀，包括1個複式連裝修家俬，以及頂層三複式單位。據了解，項目將以全幢賣殼形式放售，意向價為5.6億元，以項目總樓面面積約28,722方呎計，意向呎價為19,497元。

其中17、18樓複式示範單位，實用面積1600方呎，採用3房3套間隔。全屋舖設木地板，以白色為主調，位處下層的客飯廳呈長形開則，空間感闊落；而飯廳毗鄰有客廁，方便朋友到訪。單位的三間套房位於上層，均可放置雙人床和一組大衣櫃；其中主人套廁採用浴缸設計，另兩間睡房套廁則為企缸。另設計師又把睡房之間的空間，劃作兒童遊樂區，可供戶主享受親子時間。

另項目唯一的三複式單位為20至22樓，實用面積2058方呎，屬4房4套間隔。單位開則大致與17、18樓的複式單位相同；其中一間位處第二層的套房外連露台。此外，單位頂層的特大套房外連露台以及工作平台，房內採用落地玻璃設計，可供戶主飽覽周邊景觀；套廁則擁有雙座廁和臉盤，並設有浴缸和企缸。

項目提供6伙複式單位，實用面積1559至1600方呎；另設1伙三複式單位，即項目共設7伙單位。

記者：周綺琪