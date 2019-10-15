Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【買磚頭】「廿四味」成員2400萬購大坑舖 8年升值逾一倍
文章日期：2019年10月15日 15:07
Share
prev
next
娛樂圈中人不少鍾情物業投資，土地註冊處資料顯示，大坑希雲街禮雲大廈31號地舖，上月以2400萬元成交，登記買家為駿闖企業有限公司(HF ENTERPRISE LIMITED)，公司董事包括香港Hip Hop組合廿四味成員李凱賢(SISWOJO, JULIUS BRIAN)等。原業主2011年以1168萬元購入，持貨8年帳面勁賺1232萬元，賺幅超過一倍。
相關新聞
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
傲玟首推81伙周六招標
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款