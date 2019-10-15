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【買磚頭】「廿四味」成員2400萬購大坑舖 8年升值逾一倍

文章日期：2019年10月15日 15:07
娛樂圈中人不少鍾情物業投資，土地註冊處資料顯示，大坑希雲街禮雲大廈31號地舖，上月以2400萬元成交，登記買家為駿闖企業有限公司(HF ENTERPRISE LIMITED)，公司董事包括香港Hip Hop組合廿四味成員李凱賢(SISWOJO, JULIUS BRIAN)等。原業主2011年以1168萬元購入，持貨8年帳面勁賺1232萬元，賺幅超過一倍。
 

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