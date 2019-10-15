第三季香港持續受反修例風波引發社會衝突影響，令舖位、寫字樓租金大幅回落。據世邦魏理仕公布，2019年第三季度有更多零售商，因為持續的示威活動而對擴張或搬遷計劃變得更謹慎，雖然同期仍錄得時裝和化妝品零售商簽署新租約，但整體地舖租金按季大幅下降10.5%，是1998年第一季度以來最大的季度跌幅，而購物商場租金則持平。該行預料，地舖整體租金將在今年內再下跌5%至10%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事温運强表示，有別於2014年的佔領中環，近期的示威活動遍布各個社區，因此對零售商和業主影響更大。如果目前的衝突持續，零售市場將有可能陷入一個較長的低迷時期。考慮到目前的市場環境，短期租約和期間限定店(Pop-up Store)，料將仍然是租賃市場活動的主要來源，而零售娛樂業商戶，例如戲院，以及個人護理用品零售商，可以在未來幾個月把握機會尋找面積較大而位置合適的舖位。

寫字樓市道方面，第三季度的凈吸納量僅錄得25,400方呎，空置率攀升0.3%，至6.5%，整體寫字樓租金水平按季下跌1.7%，是自2012年第一季、即逾7年來錄得的最大季度跌幅，其中以大中環區表現最差，租金水平按季跌2.9%。該行指，目前租戶大多採取觀望態度，中資企業的租務活動亦比較淡靜，但靈活工作空間供應商比較活躍，於第三季度新增租用89,000方呎空間。