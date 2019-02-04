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【風雨飄搖下成交】NAPA洋房3287萬售出 買家享1088日長成交期

文章日期：2019年10月11日 17:25
《禁蒙面法》生效一周，社會氣氛依然極度惡劣之際，近期主力發售將軍澳日出康城MARINI、GRAND MARINI的會德豐（0020），同系已屆現樓的屯門掃管笏GRAND NAPA，透過招標最新售出C17號屋；上述洋房實用面積2061方呎，另連813方呎花園和585方呎天台，成交價3287.295萬元、實呎1.595萬元，買家可獲1088日特長成交期。NAPA本月迄今售出2幢洋房，套現逾6877萬元。
 

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