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【風雨飄搖成交】傲瀧兩天錄3成交套1.3億元 特色戶呎售2.6萬
文章日期：2019年10月11日 15:12
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《禁蒙面法》正式生效近一周，社會氣氛依然極惡劣之際，一手豪宅仍然錄得成交。新世界
（0017）
旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，兩天連錄3宗成交、套現逾1.3億元，項目所有連花園分層戶已沽清，其中最新售出2伙，包括12座地下A室，實用面積1732方呎連1084方呎花園，成交價4298.8萬元、實呎24820元；另5座地下實用面積1732方呎B室，則以4602.5萬元售出、實呎26573元。
傲瀧自2017年中推出以來累沽634伙，套現總額逾180億元。
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