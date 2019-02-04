反修例風波未平息，樓價持續下跌，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL四大整體指數齊跌7周，平歷史最長齊跌紀錄，上一次出現是2008年11月金融海嘯期間，但若以跌幅計，過去7周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass跌4.40%、CCL(中小型單位)跌4.19%、CCL跌3.94%及CCL(大型單位)跌2.61%，而比較2008年金融海嘯期間，同樣7周計，CCL Mass跌14.83%、CCL(中小型單位)跌15.29%、CCL跌15.48%及CCL(大型單位)跌16.68%。他估計，樓價調整仍會持續，目標重回今年初水平，由今年高位起計調整幅度約一成。

最新公布CCL報180.98點，按周跌0.69%，為25周新低；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.02點，按周跌0.79%，為27周新低；CCL(中小型單位)報180.92點，按周跌0.79%，為26周新低。CCL(大型單位)報181.26點，創23周新低，按周跌0.20%，連跌8周共2.70%。

分區方面，新界東CCL Mass報193.18點，按周升0.95%，結束2周連跌，港島CCL Mass報186.64點，按周跌0.81%，為28周新低，九龍CCL Mass報178.15點，創27周新低，按周跌0.88%，九龍樓價連跌4周共2.38%，跌勢有加快跡象。新界西CCL Mass報163.92點，為26周新低，按周跌1.87%，跌幅為45周最大，連升2周後今周急跌。