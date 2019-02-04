天水圍嘉湖山莊連錄車位成交；中原副區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊景湖居、賞湖居新錄得兩個車位一併成交個案，各以107萬元沽出、成交總金額214萬元，新買家是同屋苑業主，因感香港局勢不穩而沽出自住單位，但對車位市場仍具信心，斥資購入屋苑兩個車位作長線收租之用。

以屋苑車位市值月租約2800元計，預計租金回報率3%。文續指，上述兩個車位由同一業主持有，於2016年11月分別以80萬元及83萬元購入，持貨3年，帳面共獲利51萬元或31%。