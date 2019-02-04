Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【車位成交】嘉湖兩車位214萬沽出 業主3年賺三成
文章日期：2019年10月11日 14:50
Share
prev
next
天水圍嘉湖山莊連錄車位成交；中原副區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊景湖居、賞湖居新錄得兩個車位一併成交個案，各以107萬元沽出、成交總金額214萬元，新買家是同屋苑業主，因感香港局勢不穩而沽出自住單位，但對車位市場仍具信心，斥資購入屋苑兩個車位作長線收租之用。
以屋苑車位市值月租約2800元計，預計租金回報率3%。文續指，上述兩個車位由同一業主持有，於2016年11月分別以80萬元及83萬元購入，持貨3年，帳面共獲利51萬元或31%。
相關新聞
【長實賣產】長實承認半年前已協議出售大連項目
【港股午市】談判憧憬 恒指升563點 逼近20天線
【社會動盪】迎海三房1070萬沽 7年賺不足一成
港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案
領展高位累跌近兩成 將進熊區
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款