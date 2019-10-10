近月市況不穩，部份舖位大幅減租。

土地註冊處資料顯示，原由一間火煱店於去年9月，以月租8.7萬元租用的旺角花園街107號地下J舖連閣樓，原租客提早兩年退租後，上月以月租7萬元再次租出，較一年前租金大幅回落近兩成。資料顯示，有關舖位於2010年3月曾以月租7萬元租出，換言之，最新租金已重返9年半前水平。舖位由「麻將館大王」石鑑輝家族於2007年以1938萬元購入，現大幅減租後，租金回報仍有4.3厘。