本港政局持續不穩，經濟亦未見好轉之際，再有發展商逆市推盤。由長實（1113）及市建局合作、樓花期長約20個的深水埗愛海頌，今日公布首張價單涉180伙單位，扣除發展商提供最高直減折扣22%，整批折實平均實呎18,688元，相較今年較早時、區內公布開價的恒地（0012）長沙灣家壹、新地（0016）南昌站匯璽III的首推折實均價20850元和21722元，分別低10%至14%。

長實執行董事趙國雄形容今次開價為「平霸」，並為同區新盤有1至2成的折讓，屬兩年來最平新盤，且料價錢是市民可接受。

愛海頌明日起向公眾開放設於紅磡的示範單位，周五開始收票，且首次推出網上收票，最快下周開售。

據價單顯示，首推180伙包括135個2房、45個3房，實用面積488至785方呎；價單定價介乎925.3萬至2074.1萬元，呎價介乎18019至26901元，扣除22%直減折扣後，折實價介乎721.7萬至1617.8萬，折實呎價介乎14054至20983元。是次提供6種付款方法，包括即供、360天成交及建築期等；此外，買家或親屬認購多於1伙，可額外多獲1%折扣。

是次入場單位為2座7樓B室，實用面積488方呎，折實價721.7萬元、折實呎價14,789元。

愛海頌將提供876伙單位，其中2房戶所涉伙數最多、共658伙，佔全盤單位總數75%，實用面積為474至507方呎；3房連儲物室戶型涉218伙，實用695至786方呎，佔全盤25%；另項目亦設11個天台特色戶。愛海頌為長實繼2017年推出馬鞍山星漣海、荃灣海之戀後，兩年來的最大型新盤。

記者：葉煜燊