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【開價在即】長實五年前力壓8發展商 奪海壇街發展權

文章日期：2019年10月9日 14:50
長實（1113）預計稍後公布開價的深水埗新盤愛海頌，屬長實2014年初開售丰匯後，於同區另一個大型住宅發展項目。
 
愛海頌屬市區重建局旗下的深水埗重建項目，長實是於2014年底，力壓其他8間財團，奪得上述海壇街、桂林街及北河街項目；項目可建住宅樓面近54萬方呎，另加5.8萬方呎商用樓面，屬區內少見的大型發展。市場人士當年估算，項目估值約22億至24億元，折合樓面呎價約3700至4000元。

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