愛海頌屬市區重建局旗下的深水埗重建項目，長實是於2014年底，力壓其他8間財團，奪得上述海壇街、桂林街及北河街項目；項目可建住宅樓面近54萬方呎，另加5.8萬方呎商用樓面，屬區內少見的大型發展。市場人士當年估算，項目估值約22億至24億元，折合樓面呎價約3700至4000元。