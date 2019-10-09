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【元朗二手】尚豪庭三房減價8% 呎價近1.3萬易手

文章日期：2019年10月9日 14:15
元朗持續錄得減價二手成交，中原分行經理陳彥榮表示，尚豪庭1座高層B室，屬實用面積603方呎三房間隔，原業主7月放盤叫價850萬元，新近累減70萬元或8%後，以780萬元沽出，折合實呎12935元，新買家為用家；原業主2011年4月以485.6萬元買入單位，帳面獲利294.4萬元或61%。
 

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