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【進入直路】愛海頌明日首度開放3房示範單位

文章日期：2019年10月7日 16:20

雖然社會氛圍持續緊張不安，長實（1113）及市建局合作發展的深水埗全新樓盤、單位總數876伙的愛海頌，明日將首度向傳媒開放經改動的3房示範單位，意味銷售步伐已經進入直路，預料短期內會公布開價。

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