深水埗海柏匯新錄一宗租務成交，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，上述海柏匯高層C室，實用面積277方呎，採一房間隔另設儲物房，新近以月租1.4萬元租出，實呎租金51元。業主於2016年6月以410萬元購入單位，現享4.1厘租金回報率。