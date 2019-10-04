於社會房屋方面，恒地為首間支持政府提供過渡性房屋的發展商，至今已為約1900人提供居所，現正研究借出旗下位於元朗錦田八鄉的10萬方呎農地，免費讓政府作興建過渡性房屋之用，為期最少7年，為1萬人提供居所。同時，恒地亦準備捐出元朗等土地，以興建青年宿舍或其他社福用途作資助房屋之用。

同時，恒地支持青年創業計劃，將為年輕人提供每項10萬元的貸款，而貸款在某些情況下無須償還；同時亦加強資助舉辦青年外地交流計劃。

其他措施還包括以廉價租用空間給社企、非牟利機構及藝發局，而旗下仁安醫院慈善基金會增加撥款，每年提供慈善免費手術醫治，有急需但缺乏手術經費的年輕人。