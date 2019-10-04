即時地產新聞

【禁蒙面法】新世界 恒地售樓處提早關門

文章日期：2019年10月4日 18:08
瑧頤示範單位資料圖片。
特首林鄭月娥聯同一眾司局長下午3時宣布《禁蒙面法》將於明日（5日）凌晨零時起生效後，令社會氣氛更趨惡劣；新世界（0017）回應查詢指，荃灣愉景新城商場的元朗新盤瑧颐的售樓處和示範單位，已經提早關門，以策安全。
 
此外，恒地（0012）位於中環國金中心1期的售樓處亦已關門，涉及樓盤包括鰂魚涌君豪峰和西環翰林峰等。
 
另外，內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作的啟德尚‧津溋，項目位處尖沙嘴半島中心的售樓處，據悉亦關門；另碧桂園尖沙嘴泓碧的售樓處亦已關閉。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款