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【禁蒙面法】新世界 恒地售樓處提早關門
文章日期：2019年10月4日 18:08
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瑧頤示範單位資料圖片。
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特首林鄭月娥聯同一眾司局長下午3時宣布《禁蒙面法》將於明日（5日）凌晨零時起生效後，令社會氣氛更趨惡劣；新世界
（0017）
回應查詢指，荃灣愉景新城商場的元朗新盤瑧颐的售樓處和示範單位，已經提早關門，以策安全。
此外，恒地
（0012）
位於中環國金中心1期的售樓處亦已關門，涉及樓盤包括鰂魚涌君豪峰和西環翰林峰等。
另外，內房龍湖
（0960）
和合景泰富
（1813）
合作的啟德尚‧津溋，項目位處尖沙嘴半島中心的售樓處，據悉亦關門；另碧桂園尖沙嘴泓碧的售樓處亦已關閉。
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