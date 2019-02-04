反修例風波引發的社會衝突不斷惡化，對本港經濟、樓市的影響立竿見影。中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，四大整體指數齊跌6周即約1個半月，是566周、即約11年以來首見，意味是2008年11月金融海嘯後再現。

數據顯示，CCL最新報182.24點，按周跌0.23%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報183.47點，按周跌0.26%；CCL(中小型單位)報182.36點，按周跌0.26%；三大整體指數同樣齊成為24周、即約半年來新低，兼連跌6周，分別累跌3.26%、3.63%及3.43%。與此同時，CCL(大型單位)報181.63點，

為22周新低，按周跌0.10%，連跌7周共2.51%。

四大分區指數方面，本周呈二升、二跌的局面，當中九龍CCL Mass報179.74點，為25周新低，按周跌0.54%，九龍樓價已連跌3周共1.51%，跌勢有加快跡象；新界東CCL Mass報191.37點，為24周新低，按周跌1.53%，連跌2周共1.89%。

另新界西CCL Mass報167.05點，按周升0.47%，連升2周共0.54%；港島CCL Mass報188.16點，按周升0.25%，連跌2周後輕微回升。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，今次發表的數據，當中有九成半的交易是於9月9至15日簽臨時買賣合約，即反映中秋節當周具體市況。