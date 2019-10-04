有大量新界農地的新地（0016），近年積極改劃項目以增加房屋供應，新近再就元朗東成里項目申請放寬發展地積比率，並縮則增單位，計劃發展「跨代共居房屋」。

城規會文件顯示，項目位於元朗東成里丈量約份第115約地段第592號C分段第1小分段A分段等，地盤面積35.2萬方呎，住宅部份計劃以2.68倍作發展，擬興建8幢8至31層高（包括2層地庫）住宅大廈，提供1955個住宅單位，當中部份單位會採取長者友善設計，涉及94.36萬方呎。另地盤的東北部份將設有一個約2.58萬方呎園景區，用以加強緩衝效果。

而非住宅部份方面，新地計劃於地盤的南端發展為一個社區樞紐，以0.117倍作發展，將建2幢3至4層（包括2層地庫），將建一個以供長者社區護理及照顧服務為主的健康中心，另亦設商店及服務、食肆、幼兒園，以及有蓋車輛佔停車處，涉及4.09萬方呎。

申請人指，「跨代共居房屋」計劃的概念是透過在屋苑層面提供相關的社區及鄰舍支援，並與該區其他現有或已計劃的長著護理及醫療服務供者合作，全方位照顧長者的需要，而東成里項目附近也有相關設施，如博愛醫院轄下安老設施等，故優化項目的發展作「跨代共居房屋」，以實現「居家安老」。申請人亦強調，擬議的「跨代共居房屋」計劃模式並不要任何公帑或政府資料，希望成一個試點計劃，推動跨代共融。

資料顯示，上述元朗東成里項目早於2014年5月，已獲城規會批准以約0.37倍地積比發展，獲批建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房，涉樓面約13萬方呎。新地於同年8月向城規會提交修訂方案，放棄洋房發展，改作低密度分層住宅，並提高地積比率至約0.74倍，計劃興建455伙平均面積約581方呎的住宅，涉樓面約26萬方呎，修訂方案亦於2016年獲通過。若新地今次再成功闖關，東成里項目單位數目將額外增加1500伙或3.3倍，規模和同系元朗指標屋苑GRAND YOHO相若。

記者：甘潔瑩

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