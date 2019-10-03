社會衝突令部份企業暫停搬遷或擴充，戴德梁行資料顯示，全港甲級寫字樓吸納量自次季的513,697方呎，回落至第三季的295,214方呎，惟大部分成交位於港島東等非核心區，令中區空置率升至7.4%，創14年來新高，而跨國公司持續遷至非核心區，第三季中區甲級寫字樓租金繼續下調，按季跌幅達3.2％。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，第三季市場氣氛轉壞，目前影響市場的不明朗因素仍未見解決迹象，來季以至2020年各區的寫字樓租金展望都不容樂觀，預料中區租金於本季將續跌6%至8%，明年則會再下跌8%至13%。

舖位市場方面，該行指，第三季核心與非核心商舖租金全面下調，當中跌幅最勁為銅鑼灣，按季下跌7.0%，反映遊客減少及示威衝突對於商戶生計的影響，預期遊客人數在第四季未必有太大回升，因此銅鑼灣今年全年的租金跌幅或介乎11%至13%。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威稱，目前是零售業界的艱苦時期，由於社會紛爭及衝突仍未有望解決，預料低迷市況將延續至第四季。

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