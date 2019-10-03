內房碧桂園（2007）在港首個住宅項目、與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，碧桂園營銷管理部營銷總監林曉箐表示，項目的13幢實用面積3,300至5,300方呎洋房，因應工程進度，料明年年初可以現樓開放參觀，預計最快明年初發售。

林曉箐表示，目前項目已售出372伙單位，佔可售單位近7成，套現約30億元，當中最高呎價單位為5座15樓B室，屬兩房連天台，實用面積599方呎，呎價為23,873元。林續指，餘下單位將因應銷售速度再作安排。目前有8個單位招標，並未設有意向價，但會參考附近成交的特色單位呎價約2.7萬元。

問到區內多盤同期推出會否影響銷售，林認為屬良性競爭，加上項目屬臨海，即便附近新盤百花齊放，故影響不大。林又提到未來推盤安排，將因應市況調整，樓盤屬持續銷售，故近期的示威活動影響不大。

另買家由即日起至年底購買單位可獲贈豪華遊艇及餐飲服務。

對於明年推盤部署，林指集團旗下九龍城賈炳達道重建項目仍在就補地價商討中，冀下年能推出。至於空置稅方面，林認同地產建設商會意見，冀政府能聆聽業界意見。

記者：葉煜燊