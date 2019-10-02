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【空置稅殺到?】傲瀧連天台特色戶5856萬沽 呎價亮見3.1萬
文章日期：2019年10月2日 18:55
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一手空置稅即將「殺到」，發展商繼續銷售旗下現樓餘貨。連日來皆錄得成交，新世界
（0017）
西貢清水灣傲瀧，今日再售出2伙單位；當中3座7樓B室，單位實用面積1886方呎、另連1544方呎天台，成交價為5856.2萬元、實呎31051元。另外，F座3樓G室，實用面積2324方呎，成交價5202.6萬元、實呎22386元。
傲瀧自2017年中推出以來累沽628伙，連同車位，總共套現逾177億元。
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