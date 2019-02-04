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【空置稅殺到?】Grand YOHO新推兩伙4房戶 周日起1招標

文章日期：2019年10月2日 18:06
一手空置稅事在必行，發展商繼續清貨。
 
新地（0016）旗下已屆現樓的元朗 Grand YOHO第2期，今日上載新銷售安排，新推出5座30樓C室、46樓C室兩伙單位招標，單位實用面積分1185及1188方呎，同屬4房雙套連儲物房間隔，招標日期為10月6日(本周日)至11月30日。
 

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