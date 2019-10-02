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【市況回暖】中原9月住宅佣金收益2.65億 按月升56%
文章日期：2019年10月2日 17:09
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雖然第三季(7至9月)因反修例風波引發的社會衝突愈趨激烈，但9月新盤成交市況卻比8月稍為回暖；中原地產亞太區主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月整體一手成交宗數錄得1396宗，比8月錄逾1310宗，按月上升6.6%，而中原9月錄得的住宅佣金收益為2.65億元，比8月錄約1.7億元(為今年暫時最低月份)，按月上升約56%。
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