雖然第三季(7至9月)因反修例風波引發的社會衝突愈趨激烈，但9月新盤成交市況卻比8月稍為回暖；中原地產亞太區主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月整體一手成交宗數錄得1396宗，比8月錄逾1310宗，按月上升6.6%，而中原9月錄得的住宅佣金收益為2.65億元，比8月錄約1.7億元(為今年暫時最低月份)，按月上升約56%。