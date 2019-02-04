【按月大跌】9月整體物業登記金額逾360億 3年新低
文章日期：2019年10月2日 16:49
樓市交投持續下挫，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，主要反映今年8月樓市的9月整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊登記金額錄363.8億元，按月跌約14.3%，為自16年7月後的38個月(即逾3年)新低。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，回顧9月份物業註冊金額，當中一手私樓方面，在不包括一手公營房屋之下，9月一手私樓註冊金額錄約118.9億元，較8月跌約8.1%；二手住宅方面，9月二手住宅註冊金額錄162.7億元，較8月更跌約32.1%，兩者同創9個月新低。至於宗數方面，9月整體物業註冊量合共錄4,088宗，較8月5,159宗下跌約20.8%，創9個月新低。
不過劉認為，由於土地註冊處註冊登記需時，9月份新盤銷售及二手交投同告向好的市況料於10月份註冊量才會反映出來，料10月整體物業註冊量有望重上逾5,000宗；整體物業註冊金額有力重上逾400億元水平。
記者: 葉煜燊
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