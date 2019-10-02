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【承接不俗】君豪峰9月錄57宗租務 開放式呎租64元
文章日期：2019年10月2日 14:39
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市區迷你盤租務情況理想，美聯物業區域經理范浩銘表示，鰂魚涌君豪峰9月份共錄得約57宗租務成交，當中開放式戶佔約29宗，平均實呎租金約63元；而一房戶則錄約23宗，呎租約59.3元；兩房戶則佔5宗，呎租約55.3元。
他續指，該行錄得一宗君豪峰中高層A室租務成交，實用234方呎，為開放式間格，獲剛來港的日本租客並以月租1.5萬元租住，實呎租64元；業主於2018年8月份以約644.7萬元購入，租金回報率約有2.8厘。
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