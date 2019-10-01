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【減價成交】瓏門兩房呎售1.6萬 5年升值57%
文章日期：2019年10月1日 13:49
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二手交投回暖，用家亦趁機入市。美聯營業經理羅立恒表示，屯門指標屋苑瓏門新錄6座高層E室易手，兩房間隔，實用面積474方呎，原業主叫價約780萬元放盤，議價後以767萬元成交，實呎16181元，即減價13萬元或1.7%。原業主2014年1月以約487.8萬元購入上址，帳面獲利約279.2萬元或57%。
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