除二手單位要減價吸客外，車位亦然。祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍指標屋苑嘉湖山莊美湖居有雙號車位，原業主最初叫價150萬元，新近減價32萬元或21%後，以118萬元售出，相對2016年購入價71萬元，帳面仍賺47萬元或66%。