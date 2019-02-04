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【減價成交】嘉湖車位劈價兩成 118萬沽出

文章日期：2019年10月1日 13:10
除二手單位要減價吸客外，車位亦然。祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍指標屋苑嘉湖山莊美湖居有雙號車位，原業主最初叫價150萬元，新近減價32萬元或21%後，以118萬元售出，相對2016年購入價71萬元，帳面仍賺47萬元或66%。
 

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