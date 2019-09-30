投資者及理財教育委員會(投委會)日前公布其進行的「零售投資者研究2019」(相)顯示，整體投資者，尤其是年齡介乎18至29歲的年輕投資者傾向尋求短線、高回報的金融產品，惟卻未有盡力做功課了解產品及市場情況。

投委會於2019年6月以面談形式訪問了1,013位年齡介乎18至69歲、並曾於過去12個月投資於金融市場的零售投資者。

調查發現大多數零售投資者在過去12個月曾投資股票(83%)，其次是外匯(43%)和基金(23%)。雖然大多數受訪投資者的目標是長期資本增值(71%)，近半會尋求短線交易以快速地獲取回報(49%)，當中以18至29歲的年輕投資者(70%)視這種投資目標尤其普遍。

調查並發現年輕投資者對加密貨幣產品的興趣較高。在18至29歲的受訪者中，3%表示在過去12個月內曾投資加密貨幣，有4%表示有興趣在未來12個月內投資加密貨幣。

另外，整體而言投資者對股票投資有頗高期望，平均預期回報達到每年18%，然而按他們的估計，去年回報只達9%，僅達到預期的一半。整體每六名受訪者就有一名表示在過去一年錄得投資虧損。

說真的，投資股巿要有每年18%的複式回報，股神巴菲特也只能僅僅做到，香港投資者似乎自視過高，而尤其年輕的投資傾向短線高槓桿的金融產品，輸多贏少似是必然。

當然，上一輩的香港人多鍾情「磚頭」，但單要儲首期便要很多的時間，近年香港年青人似較希望能藉靠父幹來上車，除了因樓價高也可能和年青人缺乏耐性有關。希望能藉短時間的示威能達到他們的社會「理想」以至改變世界，可能也是基於相若的原因。

陸振球

明報投資及地產版主編