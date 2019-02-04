社會氛圍因反修例風波持續惡劣，私宅樓價指數持續下挫。中原公布的中原城市領先指數CCL，最新報182.66點，按周跌0.34%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報183.96點，按周跌0.34%；CCL(中小型單位)報182.83點，按周跌0.31%。可留意的是，三大整體指數同樣屬23周、即逾5個月來的新低紀錄，兼連跌5周，分別累跌3.04%、3.38%及3.18%。

此外，CCL(大型單位)報181.80點，為21周即約5個月的新低，按周跌0.46%，連跌6周共2.41%。

分區樓價指數方面，中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西CCL Mass連跌7周共3.90%後，今周有回穩跡象，按周升0.07%，最新報166.27點。他續指，今次調整由新界西開始，樓價下跌同時刺激購買力入市，上車盤開始出現承接，令新界西跌幅開始收窄，惟今周升幅輕微，未能改變樓價下調方向，估計樓價繼續向下，料重回今年初水平，調整幅度約一成。

另一邊廂，新界東CCL Mass報194.33點，按周跌0.37%，為22周新低；港島CCL Mass報187.68點，為14周約3個半月的新低，按周跌0.78%；九龍CCL Mass報180.72點，為23周新低，按周跌0.25%。港、九市區齊跌2周，分別累跌3.98%及0.98%。四區指數三升一跌，連續兩周出現，以致整體樓價繼續向下。

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