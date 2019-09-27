暑假租務旺季過後，大角嘴利奧坊．曉岸新錄一宗減租成交。香港置高級聯席董事張仲賢表示，上述利奧坊．曉岸2座中層D室，屬1房間隔，實用面積259方呎，業主以約1.58萬元放租約20天吸引單身客洽詢，雙方議價後減價1500元或9.5%，以1.43萬元租出，實呎租金55.2元；業主2015年10月以約869.6萬元購入單位，現享租金回報率約2厘。