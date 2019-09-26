Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
傲瀧 柏蔚山今合共售3伙 吸金逾1.36億
文章日期：2019年9月26日 21:16
Share
prev
next
新世界
（0017）
旗下西貢清水灣傲瀧、北角柏蔚山，今日合共售出3伙，單日吸金逾1.36億元；其中傲瀧沽出2伙花園複式戶，包括F座G2室，實用2324方呎，成交價4994萬元、呎價2.14萬元。
至於柏蔚山，以3930.2萬元售出2座28樓F室4房戶，單位實用1033方呎，實呎3.8萬元，項目的一至三房單位早前已沽清，僅餘少量四房户及9伙複式單位待售。
相關新聞
【專欄】最懂林鄭心意的地產商
【金融服務】銀行學會：未來5年技術人才欠缺嚴重
【國產遊戲】內地新一批遊戲版號下發 騰訊網易在列
【金融科技】金管局阮國恒料虛擬銀行下季試推部分服務
【有片：選股王】領展估值或已反映悲觀前景 短線有築底條件
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款