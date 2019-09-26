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傲瀧 柏蔚山今合共售3伙 吸金逾1.36億

文章日期：2019年9月26日 21:16
新世界（0017）旗下西貢清水灣傲瀧、北角柏蔚山，今日合共售出3伙，單日吸金逾1.36億元；其中傲瀧沽出2伙花園複式戶，包括F座G2室，實用2324方呎，成交價4994萬元、呎價2.14萬元。
 
至於柏蔚山，以3930.2萬元售出2座28樓F室4房戶，單位實用1033方呎，實呎3.8萬元，項目的一至三房單位早前已沽清，僅餘少量四房户及9伙複式單位待售。
 

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