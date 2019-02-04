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【銷情續旺】匯璽III次輪暫售約155伙 佔可售45%
文章日期：2019年9月26日 14:49
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新地
（0016）
南昌站匯璽III，今日以折實平均2.46萬元推出352伙作第二輪銷售。現場消息指，至下午2時30分，即正式開售約4個小時後，暫時累售約155伙，佔今日可推單位數量約45%。代理消息指，今晨A組大手客時段售出約35伙。
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