發展商為迎合上車客市場，相繼推出入場費較低，並主打中小型單位的新盤。單位空間不大，但勝在樓底高，住客可以由室內設計入手，向「高空」發展，以組合家具的形式加設「閣仔」，增加室內空間。

今次介紹的單位為新入伙的啟德龍譽，屬開放式間隔，實用面積約228方呎。戶主夫婦悉心以北歐風格佈置家居，同時充分利用單位樓底高約3米的特點，在原有圖則屬客廳的位置上加設約55方呎的閣仔。上層為寢區，空間足夠放置5呎雙人牀及其他擺設；下層則設計成一組白色衣櫃，增加室內收納及儲物空間。閣仔離地約1.78米，而閣仔距離天花則有1.1米。戶主表示，閣仔連同衣櫃合共斥資約9萬元。

閣仔可作小朋友遊戲區

另一個位於屯門珀御的兩房單位，實用面積約468方呎，住了一家四口。戶主夫婦希望為年幼的子女提供更多活動空間，物色室內設計公司在客廳位置以組合家具設計，加設約75方呎的閣仔，上下分隔小朋友的遊戲區及成人休閒區，閣仔的五級梯階亦可作收納櫃。兒童睡房設有以LEGO為主題的多功能睡牀，為小朋友打造上層牀和下層書枱的私人空間。

設計非適合所有單位

閣樓專家設計及工程總監譚惟元表示，上述閣仔採用半層中空的設計，預留有空間讓冷氣及空氣流通。據了解，旗下不少客戶在單位加設閣仔組合家具後，租金叫價比之前高出10%至15%。不過，要留意並非所有單位均合適加設閣仔，基本標準是閣仔下層高度足以讓成年人站立，而不會感侷促；閣仔上層亦應讓成人坐下，亦不會碰頭。另建築測量師何鉅業提醒，以多層空間的家具組合建造閣仔，並不會視作建築工程及結構物；但如果牽涉單位結構改動，就須正式入則向屋宇署申請。

明報記者 張允亭