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GRAND NAPA洋房標售4040萬沽 呎價1.6萬
文章日期：2019年9月25日 18:47
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近期主力發售將軍澳日出康城MARINI、GRAND MARINI的會德豐
（0020）
，同系已屆現樓的屯門掃管笏GRAND NAPA，今天透過招標售出B5號獨立洋房，屬4套房連花園、天台之設計；上述洋房實用面積2494方呎，連699方呎花園，以及天台和平台等，成交價4040.28萬元、折合實呎1.62萬元。
NAPA項目已累積售出401伙，包括372個分層單位及29幢洋房，套現逾34.5億元。
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