9個月來再有官地流標收場。高銀金融（0530）今年6月宣布撻訂的啟德商業地王重推，地政總署公布，重推地皮所收到的地價標金，未達到政府就該用地所定的底價，政府不接納上周五截標時所接獲的5份標書。

資料顯示，入標發展商全為港資，包括長實（1113）、新地（0016）、華置（0127）、鷹君（0041）、信置（0083）。

上述為啟德跑道區第4C區4號商業地皮，地盤面積約11.5萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，可建樓面逾86萬方呎，原由高銀於今年5月以逾111.244億元投得、每方呎樓面地價12,888元，呎價一度創東九商業地價新高，惟高銀於6月宣布撻訂收場。

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綜合業界人士，地皮估值73.37億至103.6億元，每方呎樓面地價約8500至1.2萬元，較5月高銀的中標價低7%至34%。

記者：甘潔瑩

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