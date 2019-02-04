早前接獲38份發展意向書的港鐵黃竹坑站4期項目，港鐵（0066）今日正式招標，將於10月23日截標。據悉，項目補地價67.5774億元，以項目可建樓面約63.83萬方呎計，每方呎補地價10,587元，與黃竹坑站2期每呎補地價10,576元相若，而項目分紅比例固定為25%。

今次有份遞交意向書的發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、 嘉華（0173）、嘉里（0683）、南豐、會德豐（0020）、英皇（0163）、遠展（0035）、鷹君（0041）、建灝地產、華懋、中信泰富、帝國集團、爪哇（0251）、其士（0025）、華置（0127）、路勁（1098）等，亦包括首次參與港鐵項目的豐泰；中資則包括中國海外（0688）、萬科置業（香港）、保利（0119）、碧桂園（2007）、龍光（3380）等。

上述項目可建樓面約63.83萬方呎，擬建兩座物業，提供不多於800伙，預計2025年落成。綜合業界預期，項目估值95.7億至118億元，每方呎樓面地價約1.5萬至1.85萬元。美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模適中，而且屬市區鐵路上蓋項目，發展潛力優厚，故獲不少發展商垂青，初步估計發展中小型單位為主，料項目估值約108.5億元，每方呎樓面地價17,000元。

記者：甘潔瑩