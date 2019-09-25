萊坊最新發布的《香港每月物業市場報告》，報告指，寫字樓市場8月份繼續受社會局勢不穩定所影響，租戶對擴展和計劃的前景保守。住宅市場方面，銷售市況於低位徘徊，錄得2019年以來最低水平。萊坊預計，社會局勢不穩的情況持續影響零售市場，商業活動表現短期內將持續淡靜。

萊坊指，受社會局勢不穩所影響，租戶對擴展和計劃的前景保守，其中港島區可供出租的寫字樓空間增多，有部分業主商議租賃時，願意提供較大的議價空間，而九龍區寫字樓租務成交，以面積3000方呎或以下的商業樓面佔多。

至於住宅市場方面，受社會局勢持續不穩定和中美貿易氣氛緊張影響，8月份的住宅市場持續放緩。據土地註冊處資料顯示，今年8月住宅銷售量約4084宗，按月下跌17.6%，為今年最低水平。萊坊預計，未來數月多個新盤部署推售，意味發展商對一手住宅市場依然有信心。然而，在全球不明朗因素和本地社會局勢緊張的影響下，預計樓價在未來幾個月將會調整，特別是二手市場。

零售市道方面，今年7月香港零售銷售貨額錄得344億元，按年下跌11.4%，反映受到示威活動所影響。由於消費者信心下跌，萊坊預計短期內零售市場表現將持續疲弱，今年零售街舖租金將下跌最少15%。

其他報道：

【新興打咭熱點】藝里坊．1號 社區街頭壁畫玩味十足

【豪宅新盤】傲玟短期內招標 首批標準戶為主

【租金回落】愉城兩房月租1.45萬 比同類去年底價位低16%