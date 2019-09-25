粉嶺逸峰9月暫錄約4宗二手成交，中原區域營業經理陳夑佳表示，逸峰新近錄得5座高層C室，屬實用面積510方呎、兩房連儲物房間隔，以688萬元易手，折合實呎13490元；原業主2015年以634萬元購入單位，持貨約4年，是次易手賬面獲利約54萬元或8.5%。