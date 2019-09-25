Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【粉嶺二手】逸峰兩房呎售1.34萬 四年只升值8.5%
文章日期：2019年9月25日 15:38
Share
prev
next
粉嶺逸峰9月暫錄約4宗二手成交，中原區域營業經理陳夑佳表示，逸峰新近錄得5座高層C室，屬實用面積510方呎、兩房連儲物房間隔，以688萬元易手，折合實呎13490元；原業主2015年以634萬元購入單位，持貨約4年，是次易手賬面獲利約54萬元或8.5%。
相關新聞
FOREVER 21旺角近2萬呎舖突結業 尚餘近4年租約 現時月租264萬
BODY SHOP 90萬續租西洋菜街舖
嘉湖複式銀主盤呎價8529元 半年新低
形薈撻大訂2房 加價兩成重推
皇府灣雙號屋21萬租 每呎61元
恒地1100萬收購南角道舊樓
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款