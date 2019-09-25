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【新興打咭熱點】藝里坊．1號 社區街頭壁畫玩味十足

文章日期：2019年9月25日 14:45
恒地（0012）營業(二)部負責銷售的西營盤藝里坊．1號，項目其中一項亮點，是恒地將西營盤忠正街一帶，打造成港島西SOHO「藝里坊」，以Urban Art為主調，打造成潮流文藝新據點，並由16位本地及國際藝術家，以「Art & Music of SOHO」為主題打造新興藝術社區，其中最搶眼的是屋苑外的社區街頭壁畫，現時已成為港島西區熱門打咭勝地。
 
記者：張允亭

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