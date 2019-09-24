民生商舖亦受市況零售市況欠佳而接連錄減價成交。中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，連番爆發衝突的北角區本月錄多宗減價成交，位於建華街39號低層地下，舖位面積約900方呎，以約838萬元沽出，呎價9,311元。業主原本以意向價約1,200萬元放售，是次成交大減約362萬元或30%。據知，舖位現經營汽車維修，市場消息指，該舖月租約4.5萬元，按此價計算，新買家享逾6厘租金回報。

另一宗減價個案為書局街1至25號地下15號舖，面積約600方呎，成交價約2,350萬元，呎價3.9萬元。資料顯示，業主原叫價約2,700萬元，輕微下調約12%售出。莊氏指，物業連租約售，現收月租約5.6萬元，租期將至明年初，租金回報約2.8厘。

莊指，社會運動持續逾3個月，示威遊行蔓延至各區，核心區如銅鑼灣等成為重災區，不時出現大幅減租情況，街上吉舖逐漸增加。另一方面，主攻民生消費的區域租金抗壓力較強，但亦有個別業主擔心投資前景，決定盡快套現換貨離場，導致民生區亦見減價成交個案。

相關報道：

【零售寒冬】金百利帶頭9月減租三成 東角Laforet租戶聯署要求減租

【零售寒冬】東角Laforet免9月宣傳管理費 業主未提減租 眾多租戶不滿

【航空寒冬】港航高層本月起減人工兩成 籲地勤員工參與無薪假計劃