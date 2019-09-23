港鐵（0066）公布，今日截收意向書的黃竹坑站四期項目，最終收到38份意向書，並指在收到發展意向書後，公司將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將儘快落實有關招標安排。資料顯示，於2017年1月、11月及2018年6月招收意向的黃竹坑站1、2、3期，當時分別收到39份、37份及36份意向書。

據悉，黃竹坑站四期項目所收取的意向書是鐵路項目歷來第二高，最高紀錄是黃竹坑站第一期，當時合共收到39份意向書。

今次有份遞交意向書的發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、 嘉華（0173）、南豐、會德豐（0020）、英皇（0163）、遠展（0035）、鷹君（0041）、建灝地產、華懋、中信泰富、帝國集團、爪哇（0251）、其士（0025）、華置（0127）、路勁（1098）等，亦包括首次參與港鐵項目的豐泰；而中資則包括中國海外（0688）、萬科置業(香港)、保利（0119）、碧桂園（2007）、龍光（3380）等。