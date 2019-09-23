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【正式登場】恒大掃管笏新盤 明日公布命名

文章日期：2019年9月23日 15:20

早於今年2月已獲批預售樓花同意書，內房恒大（3333）首次踏足本港市場、單位總數達1982伙的屯門掃管笏管翠路項目，明日將正式公布命名。市場估計發展商將於短期內上載樓書，及向傳媒開放示範單位。

 

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